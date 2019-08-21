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У Суркова заявили, что допускают скорый обмен пленными

У Суркова заявили, что допускают скорый обмен пленными - Фото
Владислав Сурков (фото - скриншот видео)
21.08.2019, 11:37

В стране-агрессора России не исключают выдачу политзаключенных и пленных моряков

Россия и Украина в ближайшие недели могут провести обмен пленными. Об этом заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который приближен к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, сообщают росСМИ.

"Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц", - сказал Чеснаков, добавив, что речь идет, в том числе, и об украинских моряках, задержанных в Керченском проливе.

"И моряков тоже. Хоть это и не вопрос "нормандского формата", а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история", - добавил он.

  • Ранее в МИД РФ заявили, что обсуждают с Украиной вопрос о возможном обмене 24 украинских моряков.

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