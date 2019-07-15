Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.07.2019, 15:56

В МИД РФ заявили об обсуждении с Украиной обмена моряков

В МИД РФ заявили об обсуждении с Украиной обмена моряков - Фото
Григорий Карасин (фото - ЕРА)

Вместе с тем представитель МИД РФ отказался отвечать на вопрос, стоит ли ждать каких-то результатов в ближайшее время

В МИД РФ заявили, что обсуждают с Украиной вопрос о возможном обмене 24 украинских моряков. Об этом замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил Интерфаксу.

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", - сказал он.

Вместе с тем Карасин отказался отвечать на вопрос, стоит ли ждать каких-то результатов в ближайшее время.

Сегодня, 15 июля, в Киеве омбудсмен Людмила Денисова ведет переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой об освобождении украинских узников РФ (в том числе на территории временно оккупированного Крыма) и арестованных в Украине россиян.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что к дате досрочных парламентских выборов Кремль с высокой долей вероятности освободит украинских моряков-военнопленных, чтобы поднять рейтинг определенным политическим силам перед голосованием 21 июля.

Отправить:
Распечатать:
Теги: политзаключенные, мид рф, заложники, моряки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 