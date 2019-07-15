Омбудсмены Украины и России обсуждают освобождение заложников

Татьяна Москалькова и Людмила Денисова (скриншот)

Сегодня, 15 июля, в Киеве омбудсмен Людмила Денисова ведет переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой об освобождении украинских узников РФ (в том числе на территории временно оккупированного Крыма) и арестованных в Украине россиян. Об этом уполномоченный Рады по правам человека написала в Facebook.

"Также рассмотрим возможность решения гуманитарных вопросов обеспечения отдельных граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской или другой помощи", - пишет Денисова.

По ее словам, на встрече с Москальковой речь пойдет "и о дальнейшем нашем сотрудничестве".

Российская чиновница отметила, что ее разговор с Денисовой - логическое продолжение первого телефонного разговора президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Сегодня в 16:15 на ул. Хорива, 21 в Подольском райсуде Киева состоится судебное заседание по делу арестованного пропагандиста, экс-главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. В ГПУ предположили, что его могут отпустить под залог.

10 июля с письмом для Зеленского от матери Вышинского приехал главред радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов.

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