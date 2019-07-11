Главред Эха Москвы привез Зеленскому письмо матери пропагандиста

Алексей Венедиктов (фото - Instagram)

Вчера, 10 июля, в Киев с письмом для президента Владимира Зеленского от матери подозреваемого в госизмене главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского приехал его коллега - главред радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

"Адресату передали. Видимо, ответ на письмо - мне предложили посетить Вышинского в СИЗО", - пишет он.

По словам Венедиктова, Вышинский "как украинский гражданин намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца".

"Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля. Здоров", - отметил Венедиктов после выхода из СИЗО, где удерживают пропагандиста информационной войны РФ против Украины.

15 мая 2018 года спецслужбы обыскали офисы и жилье руководства сайта РИА Новости Украина. Был задержан главред. СБУ утверждает, что Вышинский, у которого нашли гражданство РФ и медаль Путина "за возвращение Крыма", ежемесячно получал на поддержку боевиков в Донбассе до 100 000 евро. На суде по мере пресечения он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.

Суд по делу против Вышинского состоится 15 июля.

Читайте также: Кремль не собирается выменивать Вышинского