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11.07.2019, 09:38

Главред Эха Москвы привез Зеленскому письмо матери пропагандиста

Главред Эха Москвы привез Зеленскому письмо матери пропагандиста - Фото
Алексей Венедиктов (фото - Instagram)

Алексей Венедиктов, который ранее делал заявления о "гражданской войне" в Донбассе, посетил в СИЗО коллегу с РИА Новости Украина Кирилла Вышинского

Вчера, 10 июля, в Киев с письмом для президента Владимира Зеленского от матери подозреваемого в госизмене главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского приехал его коллега - главред радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

"Адресату передали. Видимо, ответ на письмо - мне предложили посетить Вышинского в СИЗО", - пишет он.

По словам Венедиктова, Вышинский "как украинский гражданин намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца".

"Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля. Здоров", - отметил Венедиктов после выхода из СИЗО, где удерживают пропагандиста информационной войны РФ против Украины.

15 мая 2018 года спецслужбы обыскали офисы и жилье руководства сайта РИА Новости Украина. Был задержан главред. СБУ утверждает, что Вышинский, у которого нашли гражданство РФ и медаль Путина "за возвращение Крыма", ежемесячно получал на поддержку боевиков в Донбассе до 100 000 евро. На суде по мере пресечения он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.

Суд по делу против Вышинского состоится 15 июля.

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Теги: Алексей Венедиктов, пропаганда, кирилл вышинский, письмо
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