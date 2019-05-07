Экспертиза признала статьи РИА Новости Украина пропагандистскими

Кирилл Вышинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Согласно выводам лингвистической экспертизы, публикации на сайте РИА Новости Украина имели пропагандистский характер и были направлены против государственности Украины. Такие данные зачитал сегодня прокурор в Подольском райсуде Киева на заседании по делу экс-главреда издания Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене, сообщает корреспондент УНИАН.

Суд продлил меру пресечения Вышинскому в виде содержания под стражей до 22 июля.

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После этого суд продолжил заслушивать обвинительный акт, который зачитывал прокурор.

Согласно выводам экспертизы, содержащимся в обвинительном акте, указанные публикации были пропагандистскими и писались для того, чтобы у читателя сложилось впечатление, что Украина находится под внешним управлением, граждане разделены на непримиримые лагеря и т.д.

Кроме того, согласно данным экспертизы, в статьях на сайте РИА Новости Украина утверждалось, что жители временно оккупированных территорий Донбасса имели право на самоопределение и добровольно решили отделиться от Украины.

Прокуроры зачитали 63 из 78 страниц обвинительного акта. Завершить планируется на следующем заседании 30 мая.

По версии СБУ, РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Спецслужбы утверждают, что Вышинский, у которого якобы нашли российское гражданство и медаль Путина "за возвращение Крыма", вместе с другими журналистами сайта ежемесячно получал на поддержку боевиков в Донбассе до 100 тысяч евро.

