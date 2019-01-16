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16.01.2019, 12:01

Кремль не собирается выменивать Вышинского

Кремль не собирается выменивать Вышинского - Фото
Кирилл Вышинский (фото - сайт боевиков)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обмен пропагандиста на кого-то из украинских узников "не будет способствовать" свободе слова в Украине

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Россия не собирается обменивать кого-либо из украинцев, которых незаконно удерживает на своей или временно оккупированной территории, на бывшего главреда пропагандистского ресурса РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве по подозрению в госизмене. О невозможности такого варианта заявил на пресс-конференции в эфире российских каналов министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ сказал, что Москва против того, чтобы "делать журналистов разменной монетой".

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"Что же касается идеи обмена, которую, может быть, кто-то воспринимает как интересную, то я не думаю, что она будет способствовать тому, чтобы украинские власти вернулись к строгому соблюдению своих обязательств по отношению к деятельности журналистов", - сказал он.

Насчет идеи обмена пропагандиста на кого-то из украинских политзаключенных Лавров заявил, что это "лишь подогреет желание тех, кто готов использовать журналистов как разменную монету в своих неблаговидных целях".

15 мая 2018 года СБУ задержала Вышинского по обвинению в госизмене и незаконном обороте оружия, у него нашли два паспорта - украинский и российский. Он арестован и содержится в СИЗО Херсона. Вышинскому грозит 15 лет тюрьмы.

Подозреваемый заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту. В ГМС ответили, что выход из украинского гражданства для него невозможен.

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Теги: политзаключенные, Сергей Лавров, пропаганда, обмен, кирилл вышинский, риа новости украина
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