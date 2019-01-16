Кремль не собирается выменивать Вышинского

Кирилл Вышинский (фото - сайт боевиков)

Россия не собирается обменивать кого-либо из украинцев, которых незаконно удерживает на своей или временно оккупированной территории, на бывшего главреда пропагандистского ресурса РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве по подозрению в госизмене. О невозможности такого варианта заявил на пресс-конференции в эфире российских каналов министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ сказал, что Москва против того, чтобы "делать журналистов разменной монетой".

Реклама

"Что же касается идеи обмена, которую, может быть, кто-то воспринимает как интересную, то я не думаю, что она будет способствовать тому, чтобы украинские власти вернулись к строгому соблюдению своих обязательств по отношению к деятельности журналистов", - сказал он.

Насчет идеи обмена пропагандиста на кого-то из украинских политзаключенных Лавров заявил, что это "лишь подогреет желание тех, кто готов использовать журналистов как разменную монету в своих неблаговидных целях".

15 мая 2018 года СБУ задержала Вышинского по обвинению в госизмене и незаконном обороте оружия, у него нашли два паспорта - украинский и российский. Он арестован и содержится в СИЗО Херсона. Вышинскому грозит 15 лет тюрьмы.

Подозреваемый заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту. В ГМС ответили, что выход из украинского гражданства для него невозможен.