Суд по делу Вышинского перенесли: в ГПУ назвали причину

Кирилл Вышинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Подольский районный суд Киева перенес судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении руководителя незарегистрированной организации РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 15 июля. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Сторона обвинения заявила ходатайство о переносе судебного заседания в связи с заменой группы прокуроров, поскольку часть группы участвовала в других судебных заседаниях, которые рассматривались в этот день", - отметила Сарган.

По ее словам, коллегия судей удовлетворила обоснованное ходатайство стороны обвинения и перенесла судебное заседание на 15 июля 2019 года.

15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой Крыма провела обыски у руководства ассоциированного с Кремлем информагентства РИА Новости Украина. В тот же день был задержан Вышинский. По версии СБУ, РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Спецслужбы утверждают, что Вышинский, у которого якобы нашли российское гражданство и медаль Путина "за возвращение Крыма", вместе с другими журналистами сайта ежемесячно получал на поддержку боевиков в Донбассе до 100 тысяч евро.

1 июня 2018 года во время судебного заседания по мере пресечения Вышинский заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.



