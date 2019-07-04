Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.07.2019, 07:45

Суд по делу Вышинского перенесли: в ГПУ назвали причину

Суд по делу Вышинского перенесли: в ГПУ назвали причину - Фото
Кирилл Вышинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ГПУ уточнили, что судебное заседание по делу перенесли из-за замены прокуроров

Подольский районный суд Киева перенес судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении руководителя незарегистрированной организации РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 15 июля. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Сторона обвинения заявила ходатайство о переносе судебного заседания в связи с заменой группы прокуроров, поскольку часть группы участвовала в других судебных заседаниях, которые рассматривались в этот день", - отметила Сарган.

По ее словам, коллегия судей удовлетворила обоснованное ходатайство стороны обвинения и перенесла судебное заседание на 15 июля 2019 года.

15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой Крыма провела обыски у руководства ассоциированного с Кремлем информагентства РИА Новости Украина. В тот же день был задержан Вышинский. По версии СБУ, РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Спецслужбы утверждают, что Вышинский, у которого якобы нашли российское гражданство и медаль Путина "за возвращение Крыма", вместе с другими журналистами сайта ежемесячно получал на поддержку боевиков в Донбассе до 100 тысяч евро.

1 июня 2018 года во время судебного заседания по мере пресечения Вышинский заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.

Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, госизмена, кирилл вышинский, риа новости украина, лариса сарган
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 