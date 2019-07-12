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12.07.2019, 07:10

Отпустят ли Вышинского. Все главные факты о деле пропаганды из РФ

Отпустят ли Вышинского. Все главные факты о деле пропаганды из РФ - Фото
Кирилл Вышинский (скриншот)

Через несколько дней на свободу может выйти сотрудник СМИ Кирилл Вышинский: через РИА Новости Украина он вел здесь подрывную работу, считает обвинение

15 июля состоится суд над руководителем филиала пропагандистского агентства РФ Россия сегодня в Украине Кириллом Вышинским. Его обвиняют в госизмене и других тяжких преступлениях. Его кейс необычен: он почти единственный украинский арестант, освобождения которого Кремль добивается на топ-уровне и на всех переговорах. Незадолго до суда Центр журналістських розслідувань коротко напомнил, кто такой Вышинский и почему за него так переживают в Москве.

С чего начиналось

Возраст - 52 года, место рождения - Днепропетровск, учился в университете там же.

Работал на местных каналах олигарха Виктора Пинчука - 11 канал и Уличное телевидение. 20 лет назад уехал в Киев на ICTV, где стал ведущим программы "На самом деле" и шеф-редактором "Подробно с Дмитрием Киселевым" (будущий топ-пропагандист РФ работал тогда на зятя президента Украины и ходил в вышиванке). Параллельно вел программы на росТВ.

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В 2006-м Киселев уехал в Москву, стал ведущим "Вестей" на госканале Россия. Вышинский в том же году начал работать корреспондентом этой программы. В 2013 году когда Киселев стал во главе крупного пропагандистского агентства Россия Сегодня, Вышинскому предложили руководить филиалом в Украине: трудовой договор подписан 6 марта 2014 года.

РИА Новости в Украине

В Украине этот филиал не регистрировался, а работал на основе представительства ликвидированного в декабре 2013-го РИА Новости. То есть, это основание утверждать, что работа РИА Новости Украина (РНУ) в Украине была нелегальна, хотя редакция открыто работала в центре Киева на Руставели, 16. Закрыли РНУ только 15 мая 2018 года.

Целых четыре года, пишет ЦЖР, "гнездо российских пропагандистов открыто действовало в центре Киева и украинские спецслужбы его не замечали, как не замечали и валютные транзакции на содержание этого и других СМИ из-за рубежа".

Вышинскому СБУ вменяет, что весной 2014 года он "получил задание выехать в АРК для проведения подрывных информационных акций" - что он и сделал с другими пропагандистами.

Улики и "Путин, помоги"

В офисе РНУ и квартире Вышинского нашли паспорт гражданина РФ (предоставлен указом Путина от 30.09.2015), медаль "За возвращение Крыма", которой министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил его 15 апреля 2014-го, и медаль "За заслуги перед Отечеством" - ее вручил замглавы администрации Путина Алексей Громов.

Из всех сотрудников РНУ взяли только Вышинского и содержали его в СИЗО Херсона. Уже через месяц после ареста он в суде "отказался" от украинского гражданства и попросил Путина о защите "для моего дальнейшего освобождения". Оккупанты привычно обвинили Украину в "нарушении свободы слова" и "преследовании СМИ". В начале 2019-го СБУ хотела привлечь еще и пропагандиста РНУ Владимира Скачко, но тот сбежал в РФ - и там участвует в пропагандистских эфирах.

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Следствие по делу Вышинского закончили в этом январе. С апреля оно рассматривается в Подольском райсуде Киева. Среди улик - более 70 публикаций на сайте издания РНУ: экспертиза утверждает, что они - с пропагандой РФ как о Крыме, так и захваченной части Донбасса.

Вышинского обвиняют по ст. 109 УК (насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват госвласти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 111 (госизмена), группой лиц по предварительному сговору (ст. 28) и с повторяемостью (ст. 32). Также обвиняют по ст. 263 (незаконное обращение с оружием): в банковском сейфе отделения ВТБ в Киеве он хранил нелегальный нарезной пистолет FN Browning M1906.

Вышинский не признает себя виновным, а Кремль и некоторые СМИ и правозащитные организации требуют от Киева "освободить преследуемого журналиста".

Деньги из РФ

Обвинение утверждает, что на содержания РНУ за три года из Москвы пришло $257 000 и 2 135 000 евро по такой схеме: Вышинский зарегистрировал на себя в Киеве ООО Интерселект, которое подписало соглашения на изготовление контента с компаниями-нерезидентами Barsolina Ventures Ltd (Кипр) и связанной с Россия Сегодня SPN MEDIA SOLUTIONS DOO BEOGRAD (Сербия). Средства от них через VTB Bank Deutschland поступали на украинские счета Интерселекту в украинской дочке ВТБ Банка.

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"Конечно же, никакой контент этим компаниям не продавался - он размещался на сайте РНУ. Поэтому соглашения, считает обвинение, фиктивные. Установлением этих фактов следствие и ограничилось", - пишут журналисты.

Ежемесячно Интерселект получал от 53 000 до 100 000 евро.

В августе 2018-го ряд изданий (эстонское Postimees, американское BuzzFeed News, Латвийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica, литовский портал 15min.lt и сербский KRIK) показали расследование о деятельности онлайн-изданий Baltnews - аналога РНУ с 2014 года с похожей схемой финансирования. Россия финансирует подобные проекты много где.

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Теги: пропаганда, риа новости, кирилл вышинский
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