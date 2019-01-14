Расследование по руководителю РИА Новости-Украина завершено - ГПУ

Кирилл Вышинский Фото: ru.krymr.com

Руководителю РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому, подозреваемому в госизмене, сообщили об окончании досудебного расследования в уголовном производстве. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, Вышинскому и его защитникам предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

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15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски у руководства РИА Новости Украина. Там считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Вышинский был задержан по подозрению в госизмене, у него нашли два паспорта - украинский и российский.

Во время судебного заседания он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.

В Государственной миграционной службе ответили, что выход Вышинского из украинского гражданства невозможен, для этого существует специальная процедура.