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У Путина подтвердили контакты по обмену

У Путина подтвердили контакты по обмену - Фото
Дмитрий Песков (фото — kremlin.ru)
22.08.2019, 16:28

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что президенты России и Франции обсуждали тему обмена пленными между РФ и Украиной

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.

"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал: "Определенные контакты на этот счет осуществляются".

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