РФ может выдать Украине пятерых политзаключенных - росСМИ

Пятеро украинских политзаключенных, которые отбывают тюремные сроки в России, могут быть выданы Украине. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник.
"В отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ", - сказал собеседник.
Он отметил, что "в настоящее время обсуждается формат этой процедуры".
Пока нет официального подтверждения этой информации.
Читайте также: Зеленский - Сенцову: Будем бороться за свободу всех заключенных