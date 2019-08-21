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РФ может выдать Украине пятерых политзаключенных - росСМИ

РФ может выдать Украине пятерых политзаключенных - росСМИ - Фото
Лефортово (фото - EPA)
21.08.2019, 11:21

Пятеро украинских политзаключенных сейчас находятся в российском СИЗО Лефортово

Пятеро украинских политзаключенных, которые отбывают тюремные сроки в России, могут быть выданы Украине. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник.

"В отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ", - сказал собеседник.

Он отметил, что "в настоящее время обсуждается формат этой процедуры".

Пока нет официального подтверждения этой информации.

  • Сегодня сообщалось, что передачи для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка удалось передать в московскую тюрьму Лефортово российской правозащитнице Виктории Ивлевой.

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Владимир Балух Игорь Гриб Россия александр кольченко станислав клых николай карпюк
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