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Пять украинских политзаключенных нашлись в Лефортово

Пять украинских политзаключенных нашлись в Лефортово - Фото
Заявление на передачу для Кольченко (Фото: Виктория Ивлева/Facebook)
21.08.2019, 07:28

Российской правозащитнице удалось передать продукты в московскую тюрьму Лефортово на фамилии пяти украинских политзаключенных

Передачи для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка удалось передать в московскую тюрьму Лефортово российской правозащитнице Виктории Ивлевой. Об этом она сообщает в Facebook.

Ивлева пишет, что вместе с другим правозащитником они "поехали наудачу в Лефортово, собрав пять передачек", - на имена украинских политзаключенных. Все передачи приняли. Точной информацией, действительно ли украинские политзаключенные находятся в Лефортово, Ивлева не располагает.

 ведь внутри СИЗО не бываю, права такого у меня нет, но не вижу смысла принимать передачи для людей, которых нет в наличии", - считает она.

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Владимир Балух Павел Гриб александр кольченко станислав клых николай карпюк
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