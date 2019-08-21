Пять украинских политзаключенных нашлись в Лефортово

Заявление на передачу для Кольченко (Фото: Виктория Ивлева/Facebook)

Передачи для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка удалось передать в московскую тюрьму Лефортово российской правозащитнице Виктории Ивлевой. Об этом она сообщает в Facebook.

Ивлева пишет, что вместе с другим правозащитником они "поехали наудачу в Лефортово, собрав пять передачек", - на имена украинских политзаключенных. Все передачи приняли. Точной информацией, действительно ли украинские политзаключенные находятся в Лефортово, Ивлева не располагает.

"Я ведь внутри СИЗО не бываю, права такого у меня нет, но не вижу смысла принимать передачи для людей, которых нет в наличии", - считает она.

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