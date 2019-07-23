Российский Верховный суд признал "законным" приговор Грибу

Павел Гриб (фото - Iгор Гриб / Facebook)

Верховный суд РФ признал законным приговор политзаключенному украинцу Павлу Грибу, незаконно осужденному в России на шесть лет колонии за якобы призывы к терроризму. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Отмечатеся, что адвокат в своей жалобе обратила внимание ВС РФ на несостоятельность и недопустимость доказательств, на основании которых суд первой инстанции выносил приговор.

"В протоколе задержания не соответствуют действительности время и место его составления. Его безнаказанно избивали, пытали и выбивали из него показания, которые потом легли в основу приговора. Считаю, что приговор подлежит отмене", - сказала адвокат.

Павел Гриб в своем выступлении заявил, что не согласен с приговором суда.

"Я был осужден без причины и не согласен с тем, что происходит. Я пытаюсь доказать, что обвинения в отношении меня несостоятельны и бездоказательны. Я не согласен с обвинением и приговором", - сказал политзаключенный украинец.

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба на территории Беларуси похитили спецслужбы РФ, после чего украинца переправили в СИЗО Краснодара. 22 марта 2019 года ему на суде в РФ дали шесть лет тюрьмы "за содействие террористической деятельности". Гриб отрицает обвинения властей страны-оккупанта. Его адвокат утверждает, что у Гриба ухудшается здоровье: он "практически ослеп, плохо помнит и ориентируется". Отец политзаключенного сообщил, что у сына, вероятно, симптомы болезни Альцгеймера.