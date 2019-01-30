Отец Павла Гриба: У сына симптомы болезни Альцгеймера - видео

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Боты:

Политзаключенному украинцу срочно нужна хирургическая операция

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У политзаключенного в России украинца Павла Гриба появились симптомы болезни Альгеймера. Об этом заявил отец Павла в интервью российскому телеканалу.

По словам отца, состояние здоровья Гриба резко ухудшилось. Врач, который наблюдает его с детства, проанализировав имеющиеся данные, диагностировал начальную стадию болезни Альцгеймера.

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Отец украинца напомнил, что Павел - инвалид детства, а в 2017 году перед тем, как его похитили, готовился к хирургической операции. И если сейчас ее сроно не сделать, Павел умрет.

29 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, политзаключенный в России украинец Павел Гриб нуждается в немедленной операции на сердце, поскольку состояние его здоровья - критическое.

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба похитили и переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его "в подготовке теракта на территории РФ".

По материалам сфабрикованного дела, в период с марта по май 2017-го, находясь в Украине, Гриб якобы переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Российские следователи утверждают, что украинец "убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года". По их версии, после теракта подсудимый "рекомендовал школьнице покинуть Россию".

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Теги: Павел Гриб, политзаключенные
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