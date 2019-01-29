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29.01.2019, 19:21

Денисова: Политзаключенному Грибу срочно нужна операция на сердце

Денисова: Политзаключенному Грибу срочно нужна операция на сердце - Фото
Павел Гриб (фото - Iгор Гриб / Facebook)

В СИЗО, где содержится Павел, недооценивают критическое состояние его здоровья, сообщает омбудсмен

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Политзаключенный в России украинец Павел Гриб нуждается в немедленной операции на сердце, поскольку его состояние здоровья критическое. Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова отметила, что в ходе обследований Гриба врачи диагностировали у него несколько серьезных болезней.

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"По имеющейся информации, в СИЗО, где содержится Павел, недооценивают критическое состояние юноши и игнорируют наличие у него тяжелых заболеваний", - пишет омбудсмен.

Гриба не обеспечивают полноценным медикаментозным лечением. По словам Денисовой, негативное влияние на состояние здоровья политзаключенного ужесточают условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание.

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В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба похитили и переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его "в подготовке теракта на территории РФ".

По материалам сфабрикованного дела, в период с марта по май 2017-го, находясь в Украине, Гриб якобы переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Российские следователи утверждают, что украинец "убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года". По их версии, после теракта подсудимый "рекомендовал школьнице покинуть Россию".

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Теги: Людмила Денисова, Павел Гриб, политзаключенные
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