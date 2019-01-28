Политзаключенный Гриб рассказал, как его похитила ФСБ

Сотрудники ФСБ выкрали гражданина Украины Павла Гриба на территории Беларуси, пытали его, снимая процесс на видео. Об этом сам Гриб рассказал на суде, пишет Новая газета.

"Мое задержание было не 25 августа, а 24-го, и не в Ярцево, а в Гомеле, в Беларуси. Я был похищен сотрудниками ФСБ. Незнакомые люди закинули меня в микроавтобус и вывезли через границу", - рассказал Гриб.

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По его словам, это произошло сразу после встречи в Гомеле с россиянкой Татьяной Ершовой, с которой он познакомился в соцсетях и договорился о встрече. "После разговора я пошел на автовокзал, чтобы вернуться в Украину, однако меня встретили неизвестные люди. Их было пятеро... Мне на голову натянули капюшон, погрузили в микроавтобус и вывезли в лес. Били по ногам и в живот, снимали это на камеру; забрали документы и обратный билет", - сказал украинский политзаключенный.

Пытки продолжались в «каком-то спортивном зале». "Помню, там была шведская стенка. Меня грозились повесить на нее вверх ногами. К рукам привязали гири. В туалет водили, но не давали ни пить, ни есть. А уже потом - к следователю. Тот прямо сказал: "Либо ты признаешь все, либо остаешься еще тут", - вспоминает Гриб.

Он опроверг заявления оперативников российского уголовного розыска, показавших на допросе по видеосвязи, что они задержали Гриба в Ярцево. "Меня эти люди не задерживали, я их не знаю. В Ярцево я не приезжал", - сказал он, добавив, что своих похитителей запомнил и может опознать.

Российская сторона его слова опровергает.

Ранее сообщалось, что Грибу во время суда в РФ стало плохо, ему вызвали "скорую помощь".

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба похитили и переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его "в подготовке теракта на территории РФ".

По материалам сфабрикованного дела, в период с марта по май 2017-го, находясь в Украине, Гриб якобы переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Российские следователи утверждают, что украинец "убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года". По их версии, после теракта подсудимый "рекомендовал школьнице покинуть Россию".