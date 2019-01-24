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24.01.2019, 18:45

Политзаключенному в РФ Павлу Грибу в суд вызвали "скорую"

Политзаключенному в РФ Павлу Грибу в суд вызвали "скорую" - Фото
Павел Гриб (фото - Iгор Гриб / Facebook)

Украинцу сделали обезболивающий укол и продолжили заседание

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Украинскому политзаключенному Павлу Грибу во время суда в РФ стало плохо, ему вызвали "скорую помощь". Об этом сообщил в Facebook его отец Игорь Гриб.

Сегодня состоялось очередное судебное заседание. По словам Игоря Гриба, еще в СИЗО Павел заявил об очень плохом самочувствии, но врач, без осмотра, выписал справку для суда об удовлетворительном состоянии здоровья подозреваемого. Во время судебного заседания пришлось вызвать "Скорую помощь", фельдшер которой сделал Павлу обезболивающий укол и рекомендовал три часа полежать, но судья продолжил заседание.

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Игорь Гриб также проинформировал, как Россия выполнила требование ЕСПЧ провести дообследование его сына: "Пришел гастроэнтеролог (так представился), совершил внешний осмотр (не затрагивая тела) и выписал справку о хорошем состоянии здоровья".

По словам отца политзаключенного, следующее заседание суда состоится 25 января.

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба на территории Беларуси похитили спецслужбы РФ, после чего украинца переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его "в подготовке теракта на территории РФ".

По материалам сфабрикованного дела, в период с марта по май 2017-го, находясь в Украине, Гриб якобы переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Российские следователи утверждают, что украинец "убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года". По их версии, после теракта подсудимый "рекомендовал школьнице покинуть Россию".

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Теги: Павел Гриб, политзаключенные
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