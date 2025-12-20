"Падаем почти до нуля". Буданов объяснил, что будет, если США заблокируют контракты на разведданные

Глава ГУР объяснил, от каких разведданных США Украина зависит критически, а от каких – нет

Кирилл Буданов (Фото: Telegram-канал главы ГУР)

Критической проблемой для Украины будет, если США заблокируют контракты на предоставление Киеву разведывательной информации, однако прекращение бесплатной помощи от Вашингтона не будет иметь такого эффекта. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью медиа LB.ua.

У военачальника спросили о данных, что США якобы могут прекратить предоставлять разведывательную информацию, и на сколько это было бы "критично и больно" для Украины?

"Мы критически зависимы [насчет разведывательной информации] от Соединенных Штатов. Но это разделяется на два, скажем так, направления. Я объясню, в чем дело. Мы критически зависимы в смысле космической съемки, радиолокационной и оптической. Но здесь есть две составляющие. Первая, мы получаем от них доступ к космосъемке на безвозмездной основе, в виде помощи. Вторая – это наши контракты. Так вот, если нам отключить то, что идет в виде помощи, по оптической съемке – это где-то примерно 15-17 % минус, это не критично", – рассказал Буданов.

Он добавил, что без помощи Штатов Украина потеряла бы около 46% радиолокационной разведки – это "тяжело, но тоже ничего страшного в этом нет".

Однако начальник ГУР подчеркнул, что критической будет ситуация, если Вашингтон примет политическое решение и заблокирует контракты на получение разведданных Киевом.

"Вот тогда мы падаем почти до нуля. По этому фактору мы критически зависимы. Второе, в чем мы зависимы – это раннее оповещение о баллистической угрозе. Все. Остальное у нас наше", – пояснил Буданов.

В июле ГУР сообщало LIGA.net, что если США прекратят обмениваться разведданными с Украиной, то Киев сможет получать информацию об активности пусковых установок баллистики РФ, хотя процесс и будет несколько затруднен.