Без разведданных Штатов Украина сможет узнавать об активности российской баллистики – ГУР

"Искандер-М" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Если Соединенные Штаты прекратят обмениваться разведывательными данными с Украиной, то Киев сможет получать информацию об активности пусковых установок российской баллистики. Об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщило Главное управление разведки.

LIGA.net спросила, останутся ли у Украины средства (собственные и от других партнеров), чтобы выявлять активность пусковых установок баллистических ракет средней дальности (к которым относится "Орешник"), а также оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и подобных, если Вашингтон прекратит обмен разведданными.

"Прекращение обмена разведывательными данными между Украиной и США несколько усложнит выявление активности российских пусковых установок. Впрочем, будет сохраняться возможность получения этой информации", – ответило ГУР.

Штаты приостанавливали обмен разведывательными данными и передачу военной помощи Украине примерно на неделю в начале марта. Собеседники телеканала CNN утверждали, что при этом Штаты продолжали предоставлять ту информацию, которая нужна Украине для защиты.

Паузу сняли после переговоров Киева и Вашингтона в Джидде: во время них Украина согласилась на американское предложение о безусловном прекращении огня, на которое до сих пор не идет Россия.

В конце марта президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина договорилась с европейскими партнерами о расширении доступа к их разведывательным данным.

Во время приостановления американской помощи в начале июля не сообщалось о паузе в разведданных.