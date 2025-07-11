Зеленский об оружии из США: По всем докладам – поставки возобновлены
Доклады свидетельствуют, что поставки американского оружия в Украину возобновлены. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, 11 июля он заслушал доклады военных по ситуации на фронте и операциям Сил обороны. Кроме этого, он заявил о работе с партнерами по новым поставкам, по увеличению производства оружия в Украине и над большим обеспечением украинской армии.
Зеленский подчеркнул, что уже есть "хорошие" договоренности. Также Украина ожидает новых договоренностей, для этого чиновники будут работать в течение следующих недель.
"У нас есть политические сигналы наивысшего уровня – хорошие сигналы, в частности от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам – поставки возобновлены", – сказал президент.
Он отметил, что на следующей неделе продолжится работа с американской стороной, в частности со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.
"Мы готовим и новые европейские оборонные пакеты. Мы ожидаем в ближайшее время сильных шагов и санкций против России за эту войну – давление должно сработать", – сказал президент.
- 8 июля, после временной приостановки помощи, Пентагон объявил, что Штаты отправят Украине дополнительное вооружение, что впоследствии подтвердил и Трамп.
- 9 июля президент США заявил, что не выяснял, кто именно принял решение о приостановлении поставок оружия Украине.
- 10 июля Зеленский заявил, что Украина и США работают над тем, чтобы американское оружие поступало вовремя.