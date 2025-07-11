Зеленский об оружии из США: По всем докладам – поставки возобновлены

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Доклады свидетельствуют, что поставки американского оружия в Украину возобновлены. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, 11 июля он заслушал доклады военных по ситуации на фронте и операциям Сил обороны. Кроме этого, он заявил о работе с партнерами по новым поставкам, по увеличению производства оружия в Украине и над большим обеспечением украинской армии.

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Зеленский подчеркнул, что уже есть "хорошие" договоренности. Также Украина ожидает новых договоренностей, для этого чиновники будут работать в течение следующих недель.

"У нас есть политические сигналы наивысшего уровня – хорошие сигналы, в частности от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам – поставки возобновлены", – сказал президент.

Он отметил, что на следующей неделе продолжится работа с американской стороной, в частности со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.

"Мы готовим и новые европейские оборонные пакеты. Мы ожидаем в ближайшее время сильных шагов и санкций против России за эту войну – давление должно сработать", – сказал президент.