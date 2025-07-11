Буданов: Помощь США в ближайшем будущем будет продолжаться

Глава разведки назвал позицию Трампа последовательной и призвал не судить о нем по оценкам в медиа

Кирилл Буданов (Фото: Офис президента)

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, военная помощь США для Украины будет продолжаться в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg,

По словам Буданова, американская поддержка Украины продолжится "в ближайшем будущем".

Также глава ГУР заявил, что Вашингтон может прислать дополнительные системы противовоздушной обороны.

В то же время руководитель разведки назвал последовательной позицию президента США Дональда Трампа.

"Не стоит судить о нем [Трампе] по характеристикам в медиа. Как глава спецслужбы я знаю больше", – пояснил он.