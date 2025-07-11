Буданов: Помощь США в ближайшем будущем будет продолжаться
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, военная помощь США для Украины будет продолжаться в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg,
По словам Буданова, американская поддержка Украины продолжится "в ближайшем будущем".
Также глава ГУР заявил, что Вашингтон может прислать дополнительные системы противовоздушной обороны.
В то же время руководитель разведки назвал последовательной позицию президента США Дональда Трампа.
"Не стоит судить о нем [Трампе] по характеристикам в медиа. Как глава спецслужбы я знаю больше", – пояснил он.
- 10 июля Зеленский подтвердил размораживание военной помощи США и отметил, что страны работают над тем, чтобы такая поддержка поступала вовремя.
- Также руководитель Украины сообщил, что страна планирует купить у партнеров в Европе и в США новые пакеты вооружения – и списки уже переданы. В том числе речь идет о дополнительных системах Patriot и ракетах к ним, необходимых для сбивания российской баллистики.
- В этом же интервью Буданов заявил, что прекращения огня в российско-украинской войне реально достичь как можно быстрее и задолго до конца 2025 года.