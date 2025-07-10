Украина планирует купить оружие у союзников: Зеленский назвал страны, готовые оплатить
Украина планирует купить у партнеров в Европе и США новые пакеты вооружения – списки уже переданы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после Конференции по восстановлению Украины в Риме.
"Мы дали детали по этому пакету нашим друзьям – надеемся на поддержку", – сказал он.
Речь идет о различных видах систем противовоздушной обороны, в том числе Patriot, и ракетах для них. Также планируется закупить артиллерию, системы защиты и другие виды вооружения, необходимые для Вооруженных Сил Украины.
Что касается систем Patriot Зеленский отметил, что у него положительный диалог с президентом США Дональдом Трампом. Запрос Украины – 10 систем и соответствующий объем ракет к ним.
"Германия готова оплатить, у меня есть договоренности, две системы. Норвегия готова оплатить, у меня есть двусторонние договоренности с премьером, одну систему", – сказал президент.
Он отметил, что могут присоединиться и другие европейские страны, но после понимания четких дат от производителя и США. Именно такова сегодня схема финансирования американских систем Patriot.
"Это моя задача – найти эти деньги. Но, как я уже говорил, мы уже понимаем, откуда начало финансирования будет идти", – подчеркнул Зеленский.
- 8 июля Axios сообщило, что Трамп пообещал немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot.
- 9 июля президент США подтвердил, что Украина обратилась с просьбой о поставке американских систем противовоздушной обороны Patriot. Он сказал, что рассмотрит этот вопрос, однако это "очень дорого".
- 10 июля госсекретарь США Рубио на пресс-конференции заявил, что Америка планирует убедить союзников по НАТО передать Украине системы Patriot. А канцлер Германии Мерц заявил, что страна готова приобрести у США Patriot и передать их Украине.