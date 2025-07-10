Украина планирует купить оружие у союзников: Зеленский назвал страны, готовые оплатить

По словам президента, пакеты вооружения были обсуждены с союзниками и предоставлен им необходимый перечень

Владимир Зеленский (Фото: EPA/ANGELO CARCONI)

Украина планирует купить у партнеров в Европе и США новые пакеты вооружения – списки уже переданы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после Конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Мы дали детали по этому пакету нашим друзьям – надеемся на поддержку", – сказал он.

Речь идет о различных видах систем противовоздушной обороны, в том числе Patriot, и ракетах для них. Также планируется закупить артиллерию, системы защиты и другие виды вооружения, необходимые для Вооруженных Сил Украины.

Что касается систем Patriot Зеленский отметил, что у него положительный диалог с президентом США Дональдом Трампом. Запрос Украины – 10 систем и соответствующий объем ракет к ним.

"Германия готова оплатить, у меня есть договоренности, две системы. Норвегия готова оплатить, у меня есть двусторонние договоренности с премьером, одну систему", – сказал президент.

Он отметил, что могут присоединиться и другие европейские страны, но после понимания четких дат от производителя и США. Именно такова сегодня схема финансирования американских систем Patriot.

"Это моя задача – найти эти деньги. Но, как я уже говорил, мы уже понимаем, откуда начало финансирования будет идти", – подчеркнул Зеленский.