Мерц: Германия готова закупить Patriot в США для Украины
Германия готова закупить у США системы противовоздушной обороны Patriot и передать их Украине. Об этом заявил канцлер Германии. Фридрих Мерц в Риме, где проходит Международная конференция по восстановлению Украины, передает Reuters
Мерц напомнил, что на прошлой неделе позвонил президенту США Дональду Трампу с предложением приобрести батареи Patriot в США и передать их Украине.
"Американцам часть из них нужна, но у них их также много. Еще окончательно не определено, будет ли осуществлена поставка", – сказал канцлер.
- 8 июля Axios сообщило, что Трамп пообещал немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot.
- 9 июля WSJ сообщила, что Трамп рассматривает возможность доставки в Украину дополнительной системы Patriot.
- В тот же день Трамп подтвердил, что Украина обратилась к США с просьбой о поставке американских систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, он рассмотрит этот вопрос, однако сказал, что это "очень дорого".