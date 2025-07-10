Мерц: Германия готова закупить Patriot в США для Украины

Фридрих Мерц (Фото: EPA)

Германия готова закупить у США системы противовоздушной обороны Patriot и передать их Украине. Об этом заявил канцлер Германии. Фридрих Мерц в Риме, где проходит Международная конференция по восстановлению Украины, передает Reuters

Мерц напомнил, что на прошлой неделе позвонил президенту США Дональду Трампу с предложением приобрести батареи Patriot в США и передать их Украине.

"Американцам часть из них нужна, но у них их также много. Еще окончательно не определено, будет ли осуществлена поставка", – сказал канцлер.