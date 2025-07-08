Axios: Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot

Трамп, вероятно, сказал Зеленскому, что хочет помочь Украине в укреплении противовоздушной обороны

ЗРК Patriot (Иллюстративное фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп пообещал немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot. Однако это меньше, чем планировалось в приостановленной поставке, сообщает Axios со ссылкой на двоих собеседников.

По словам двух собеседников, знакомых с разговором, Трамп сказал президенту Владимиру Зеленскому, что хочет помочь Украине в укреплении противовоздушной обороны.

Однако он подчеркнул, что США вынуждены приостановить поставки оружия, чтобы проверить свои собственные запасы.

За день до этого канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил Трампу с просьбой разблокировать поставки ракет-перехватчиков для Patriot, которые были приостановлены на пути в Украину, сообщил немецкий чиновник.

По словам чиновника, Мерц сообщил Трампу о готовности Германии приобрести батареи Patriot в США и передать их Украине. В ответ Трамп предложил Германии продать Украине одну из своих имеющихся батарей Patriot, сообщили три собеседника, знакомые с обсуждением.

Трамп и Мерц не достигли соглашения, но официальные лица отметили, что обсуждение продолжается.

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента Украины. На момент публикации новости ответ еще не был получен.