Официально. Пентагон отправит Украине дополнительное оборонительное оружие

После заявления Трампа о намерении увеличить военную помощь Украине Пентагон подтвердил дополнительные поставки

Шон Парнелл (Фото - defense.gov)

Соединенные Штаты Америки направят Украине дополнительное вооружение в рамках военной помощи. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны США.

"По указанию президента США Дональда Трампа, Министерство обороны направляет дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением долгосрочного мира и прекращением убийств", – заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.