Официально. Пентагон отправит Украине дополнительное оборонительное оружие
Соединенные Штаты Америки направят Украине дополнительное вооружение в рамках военной помощи. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны США.
"По указанию президента США Дональда Трампа, Министерство обороны направляет дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением долгосрочного мира и прекращением убийств", – заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.
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Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме 7 июля заявил о намерении увеличить военную помощь Украине.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США слишком оскудели.
- FT сообщило, что часть военной помощи остановили на пути в Украину. Само решение было принято еще в начале июня, но реализовано 2 июля.
- Министерство обороны сообщило, что проверяет информацию о приостановке поставок американского оружия.
- 4 июля Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден "опустошил страну", передавая оружие Украине.