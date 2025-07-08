Официально. Пентагон отправит Украине дополнительное оборонительное оружие
Шон Парнелл (Фото - defense.gov)

Соединенные Штаты Америки направят Украине дополнительное вооружение в рамках военной помощи. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны США.

"По указанию президента США Дональда Трампа, Министерство обороны направляет дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением долгосрочного мира и прекращением убийств", – заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

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Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме 7 июля заявил о намерении увеличить военную помощь Украине.

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