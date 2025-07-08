Офіційно. Пентагон відправить Україні додаткову оборонну зброю
Сполучені Штати Америки відправлять Україні додаткове озброєння в рамках військової допомоги. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони США.
"За вказівкою президента США Дональда Трампа, Міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю в Україну, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру і зупинкою вбивств", – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.
Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі 7 липня заявив про намір збільшити військову допомогу Україні.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США занадто невеликі.
- FT повідомило, що частина військової допомоги була зупинена на шляху до України. Саме рішення було ухвалене ще на початку червня, але реалізоване 2 липня.
- Міноборони повідомило, що перевіряє інформацію про призупинення постачань американської зброї.
- 4 липня Трамп заявив, що його попередник Джо Байден "спустошив країну", передаючи зброю Україні.