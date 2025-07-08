Офіційно. Пентагон відправить Україні додаткову оборонну зброю

Після заяви Трампа про намір збільшити військову допомогу Україні Пентагон підтвердив додаткові постачання

Шон Парнелл (Фото - defense.gov)

Сполучені Штати Америки відправлять Україні додаткове озброєння в рамках військової допомоги. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони США.

"За вказівкою президента США Дональда Трампа, Міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю в Україну, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру і зупинкою вбивств", – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

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Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі 7 липня заявив про намір збільшити військову допомогу Україні.