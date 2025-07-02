Міноборони перевіряє дані про паузу в постачаннях американської зброї. США не попереджали

Міноборони запросило телефонну розмову з колегами зі США для уточнення деталей щодо військової допомоги

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Україна звернула увагу на інформацію щодо затримки постачання деяких елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від США та зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань. Так Міністерство оборони відреагувало на інформацію, що Вашингтон поставив на паузу постачання деяких ракет для протиповітряної оборони й боєприпасів.

За даними оборонного відомства, Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої допомоги.

Читайте також Що буде з Україною без зброї США. Три сценарії та нова роль Європи

"Тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні. Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей", – йдеться в заяві.

Про результати контактів зі США буде додатково повідомлено на рівні Міноборони та Міністерства закордонних справ.

У відомстві додали, що окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними. Міноборони закликало звертати увагу на офіційну та перевірену інформацію від надійних джерел.