Гегсет: Фінансування військової допомоги Україні буде скорочено в майбутньому оборонному бюджеті

Піт Гегсет (Фото: Will Oliver/EPA)

Фінансування військової допомоги Україні буде скорочено в майбутньому оборонному бюджеті Сполучених Штатів. Про це під час слухань у Сенаті повідомив очільник Пентагону Піт Гегсет, цитує агентство Associated Press.

"Це скорочення цього бюджету", – сказав Гегсет законодавцям.

Він додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа має "зовсім інший погляд на цей конфлікт", маючи на увазі повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін та інтересам нашої країни, особливо з урахуванням усіх суперницьких інтересів по всьому світу", – наголосив глава Пентагону.

AP пише, що таке рішення може вплинути на обсяги передачі Києву критично важливих систем протиповітряної оборони.

У США бюджетний рік триває від 1 жовтня до 30 вересня наступного року.