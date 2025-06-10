Гегсет: Фінансування військової допомоги Україні буде скорочено в майбутньому оборонному бюджеті
Фінансування військової допомоги Україні буде скорочено в майбутньому оборонному бюджеті Сполучених Штатів. Про це під час слухань у Сенаті повідомив очільник Пентагону Піт Гегсет, цитує агентство Associated Press.
"Це скорочення цього бюджету", – сказав Гегсет законодавцям.
Він додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа має "зовсім інший погляд на цей конфлікт", маючи на увазі повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
"Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін та інтересам нашої країни, особливо з урахуванням усіх суперницьких інтересів по всьому світу", – наголосив глава Пентагону.
AP пише, що таке рішення може вплинути на обсяги передачі Києву критично важливих систем протиповітряної оборони.
У США бюджетний рік триває від 1 жовтня до 30 вересня наступного року.
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