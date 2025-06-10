Хегсет: Финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете

Пит Гегсет (Фото: Will Oliver/EPA)

Финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете США. Об этом во время слушаний в Сенате сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, цитирует агентство Associated Press.

"Это сокращение этого бюджета", – сказал Хегсет законодателям.

Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа имеет "совершенно иной взгляд на этот конфликт", имея в виду полномасштабное вторжение России в Украину.

"Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает наилучшим интересам обеих сторон и интересам нашей страны, особенно с учетом всех сопернических интересов по всему миру", – подчеркнул глава Пентагона.

AP пишет, что такое решение может повлиять на объем передачи Киеву критически важных систем противовоздушной обороны.

В США бюджетный год длится с 1 октября по 30 сентября следующего года.