Зеленский: Штаты не передали Украине 20 000 ракет против "шахедов"

Проект был недорогим, но это особенная технология, отметил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

При предыдущей администрации США Вашингтон и Киев договорились о передаче 20 000 ракет против российских "шахедов", но действующие американские власти перебросили это вооружение на Ближний Восток. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Глава государства сообщил, что при администрации Джо Байдена, Украина и тогдашний министр обороны США Ллойд Остин договорились о проекте по передаче Украине 20 000 ракет для борьбы с беспилотниками типа Shahed.

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"Это было недорого, но это особая технология. Поэтому мы рассчитывали на эти 20 000 ракет. Сегодня утром (Анонс интервью появился 7 июня. – Ред.) мой министр обороны сказал мне, что США перебросили их на Ближний Восток", – заметил Зеленский.

Ранее, 4 июня, издание The Wall Street Journal заявило, что Штаты перенаправили ключевую технологию борьбы с дронами, предназначенную для Украины, американской армии.

По данным медиа, на прошлой неделе Пентагон "тихо сообщил" Конгрессу, что специальные детонаторы для антидроновых ракет теперь выделяются подразделениям Военно-воздушных сил США на Ближнем Востоке.

7 июня пресс-секретарь Воздушных сил Игнат сообщил, что в России наблюдается тенденция к увеличению производства дронов, РФ уже применяет до 500 беспилотников во время ночных атак.

В ночь на 8 июня российские оккупационные войска атаковали Украину почти полсотней беспилотников и ракетами разных типов. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 40 дронов.