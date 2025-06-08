Зеленський: Штати не передали Україні 20 000 ракет проти "шахедів", про які домовлялися за Байдена
За попередньої адміністрації США Вашингтон і Київ домовились про передання 20 000 ракет проти російських "шахедів", але чинна американська влада перекинула це озброєння на Близький Схід. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News.
Глава держави повідомив, що за адміністрації Джо Байдена, Україна і тодішній міністр оборони США Ллойд Остін домовились про проєкт з передання Україні 20 000 ракет для боротьби з безпілотниками типу Shahed.
"Це було недорого, але це особлива технологія. Тому ми розраховували на ці 20 000 ракет. Сьогодні вранці (Анонс інтерв'ю з'явився 7 червня. – Ред.) мій міністр оборони сказав мені, що США перекинули їх на Близький Схід", – зауважив Зеленський.
Раніше, 4 червня, видання The Wall Street Journal заявило, що Штати перескерували ключову технологію боротьби з дронами, призначену для України, американській армії.
За даними медіа, минулого тижня Пентагон "тихо повідомив" Конгресу, що спеціальні детонатори для антидронових ракет тепер виділяються підрозділам Військово-повітряних сил США на Близькому Сході.
- 7 червня речник Повітряних сил Ігнат повідомив, що у Росії спостерігається тенденція до збільшення виробництва дронів, РФ вже застосовує до 500 безпілотників під час нічних атак.
- У ніч проти 8 червня російські окупаційні війська атакували Україну майже пів сотнею безпілотників та ракетами різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 40 дронів.