Росія атакувала протикорабельною ракетою та півсотнею дронів: як відпрацювала ППО
У ніч проти 8 червня російські окупаційні війська атакували Україну майже півсотнею безпілотниками та ракетами різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 40 дронів, повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.
За даними військових, росіяни атакували 49 ударними безпілотниками та імітаторами з Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. Також ворог запустив із Криму протикорабельну ракету Онікс та дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з тимчасово окупованої території Запорізької області.
Основними напрямками удару були Харківська та Донецька області.
Станом на 09:00 знешкоджено 40 "шахедів" на сході, півдні, півночі та в центрі країни: 22 було збито, 18 – локаційно втрачено.
Зафіксовано влучання російських ракет і дронів у п'яти локаціях.
- У ніч проти 6 червня РФ здійснила масовану ракетно-дронову атаку на низку українських міст.
- У ніч проти 7 червня Росія здійснила "найпотужнішу атаку" по Харкову, застосувавши дрони, ракети та керовані авіабомби. Дніпро також був під масованою атакою.
- Ввечері окупанти знову атакували Харків КАБами, одна з бомб поцілила по дитячій залізниці – є загиблі та понад 40 поранених.