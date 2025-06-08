Росія атакувала протикорабельною ракетою та півсотнею дронів: як відпрацювала ППО

Основними напрямками удару цієї ночі були Харківська та Донецька області

Запуск ракети Онікс (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 8 червня російські окупаційні війська атакували Україну майже півсотнею безпілотниками та ракетами різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 40 дронів, повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, росіяни атакували 49 ударними безпілотниками та імітаторами з Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. Також ворог запустив із Криму протикорабельну ракету Онікс та дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Основними напрямками удару були Харківська та Донецька області.

Станом на 09:00 знешкоджено 40 "шахедів" на сході, півдні, півночі та в центрі країни: 22 було збито, 18 – локаційно втрачено.

Зафіксовано влучання російських ракет і дронів у п'яти локаціях.