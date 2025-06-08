Дрони завітали до Тульської області, знову вдарили по хімічному заводу "Азот" – відео
У ніч проти 8 червня безпілотники атакували Росію, унаслідок чого було уражено хімічне підприємство "Азот" у Тульській області – вдруге за останні два тижні. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси, опублікувавши відповідні відео у Telegram.
Інцидент стався у місті Новомосковськ. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив факт атаки на завод "Азот" та подальше займання на його території.
За останні два тижні безпілотники атакують "Азот" не вперше. Попередній удар по підприємству стався 24 травня. Тоді Міляєв казав, що під час роботи оперативних служб на підприємстві було виявлено пошкодження ємності з кислотою.
"Азот" є другим за обсягами випуску російським виробником азотних добрив та аміаку і продукує:
→ аміачну селітру (використовується як компонент для виробництва вибухових речовин);
→ метанол (може бути сировиною для виробництва пального, включно з компонентами для ракетного палива);
→ аргон (інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості).
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії та 41 літак на них. Це 34% усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- У ніч проти 6 червня Сили оборони атакували низку об’єктів військової інфраструктури на території країни-агресора. Зокрема, було уражено аеродроми російської військової авіації "Енгельс" і "Дягілево". Також було атаковано нафтобазу "Комбінат Кристал", яка забезпечувала діяльність аеродрому.
- Днями українські військові знищили три російські установки "Іскандер" у Брянській області.