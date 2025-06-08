Дрони завітали до Тульської області, знову вдарили по хімічному заводу "Азот" – відео

Безпілотники атакують це хімічне підприємство вже не вперше. Зокрема, два тижні тому туди вже прилітало

Завод "Азот" (Фото: сайт підприємства)

У ніч проти 8 червня безпілотники атакували Росію, унаслідок чого було уражено хімічне підприємство "Азот" у Тульській області – вдруге за останні два тижні. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси, опублікувавши відповідні відео у Telegram.

Інцидент стався у місті Новомосковськ. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив факт атаки на завод "Азот" та подальше займання на його території.

За останні два тижні безпілотники атакують "Азот" не вперше. Попередній удар по підприємству стався 24 травня. Тоді Міляєв казав, що під час роботи оперативних служб на підприємстві було виявлено пошкодження ємності з кислотою.

"Азот" є другим за обсягами випуску російським виробником азотних добрив та аміаку і продукує:

→ аміачну селітру (використовується як компонент для виробництва вибухових речовин);

→ метанол (може бути сировиною для виробництва пального, включно з компонентами для ракетного палива);

→ аргон (інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості).