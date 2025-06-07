У Росії сталася велика пожежа на бітумному заводі поряд з об'єктом Лукойлу – відео, фото
У Нижньогородській області Росії сталася пожежа на бітумному заводі неподалік від нафтопереробного заводу компанії "Лукойл", повідомляють місцеві ресурси та влада окупантів. Причина невідома. У відео на початку новини є нецензурна лексика, 18+.
Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ заявило, що у селі Опаліха під Кстовом зайнялися ємності з бітумом, відбувся розлив речовини на 100 кв. м.
Окупанти пишуть, що відкрите займання було ліквідовано на 4000 кв. м.
Точні причини інциденту невідомі.
Неподалік від бітумного заводу розташований завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", який є одним з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії.
- 29 січня співрозмовник LIGA.net у ГУР повідомив, що дрони спецслужби уразили російську нафтобазу Лукойлу у Кстові.