У Нижньогородській області Росії сталася пожежа на бітумному заводі неподалік від нафтопереробного заводу компанії "Лукойл", повідомляють місцеві ресурси та влада окупантів. Причина невідома. У відео на початку новини є нецензурна лексика, 18+.

Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ заявило, що у селі Опаліха під Кстовом зайнялися ємності з бітумом, відбувся розлив речовини на 100 кв. м.

Окупанти пишуть, що відкрите займання було ліквідовано на 4000 кв. м.

Точні причини інциденту невідомі.

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

Фото: МНС Росії

Фото: МНС Росії

Неподалік від бітумного заводу розташований завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", який є одним з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії.