Служба безпеки України опублікувала нове відео зі спецоперації "Павутина", на якому зафільмовано шлях одного з FPV-безпілотників до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая".

На відео зафіксовано, як дрон злітає з будинка на фурі, припаркованій обабіч дороги. Після цього БпЛА безперешкодно долає відстань до аеродрому й влучає у стратегічний літак РФ.

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На кадрах видно, що займання були як на шляху до летовища, так і на його території: до влучання дрона зафіксовано три стовпи чорного диму від вигоряння літаків й задимлення на іншій території аеродрому.

Відстань від України до авіабази "Бєлая" – понад 4300 кілометрів по прямій:

Всього під час спецоперації "Павутина" СБУ завдала ударів по чотирьох летовищах окупантів. За оцінкою спецслужби, втрати РФ за результатами операції перевищують $7 млрд.

Генеральний штаб ЗСУ підтверджував, що завдяки "Павутині" було уражено 41 російське повітряне судно. Слід наголосити, що наразі окупанти не здатні виготовляти нові стратегічні літаки.