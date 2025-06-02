Ураження стратегічних аеродромів РФ зменшує загрозу для Європи – авіаексперт
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Удар Служби безпеки України по стратегічних аеродромах РФ зменшує загрозу Москви для Європи. Про це LIGA.net розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.
"Європа не мала стратегічної авіації взагалі. Якщо зараз ми російську виключаємо з рівняння – НАТО може взагалі не боятись військового конфлікту з Росією, принаймні в авіаційному плані", – заявив аналітик.
Також генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун та керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповіли LIGA.net, що атака по стратегічних аеродромах РФ суттєво покращує позиції України на майбутніх перемовинах у Стамбулі 2 червня.
- Вдень 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співбесідник LIGA.net у спецслужбі. За його словами, по російських літаках били за допомогою FPV-безпілотників, запущених із фур (ознайомитися з фото, відео і деталями можна тут).
- Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 та надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Важливим є те, що Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.
- Відстань від найвіддаленішого ураженого аеродрому "Бєлая" до України – понад 4300 кілометрів.
- Згодом СБУ заявила, що у результаті спецоперації уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Зеленський повідомив, що це найбільш далекобійна операція України, й що "офіс" з її здійснення знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ в одній із російських областей. Глава держави повідомив, що Україна мала дані розвідки, що Росія готує черговий масований уда, ще до початку операції, й закликав українців реагувати на повітряні тривоги.