Ураження стратегічних аеродромів РФ зменшує загрозу для Європи – авіаексперт

Якщо "висключити з рівняння" стратегічну авіацію окупантів, то НАТО може не боятися конфлікту з росіянами у небі, вважає Романенко

Російські Ту-95 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Удар Служби безпеки України по стратегічних аеродромах РФ зменшує загрозу Москви для Європи. Про це LIGA.net розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.

"Європа не мала стратегічної авіації взагалі. Якщо зараз ми російську виключаємо з рівняння – НАТО може взагалі не боятись військового конфлікту з Росією, принаймні в авіаційному плані", – заявив аналітик.

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Також генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун та керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповіли LIGA.net, що атака по стратегічних аеродромах РФ суттєво покращує позиції України на майбутніх перемовинах у Стамбулі 2 червня.