Удар по російських аеродромах суттєво покращує позиції України у Стамбулі – аналітики
Удар по стратегічних аеродромах Росії суттєво покращує позиції України на майбутніх перемовинах у Стамбулі 2 червня. Про це LIGA.net розповіли генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун та керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук для великого тексту про нову спецоперацію СБУ "Павутина".
Ягун заявив, що нова атака – це один із тих козирів Україні, відсутністю яких дорікали Сполучені Штати: "У Росії не найбільш радужні перспективи. Так, вони можуть тиснути нас на деяких напрямках. Але тактики України – вони набагато ефективніші проти ворога, ніж вони собі це уявляють".
Спецоперація СБУ нівелює аргументи російської сторони про "неймовірну перевагу" армії окупантів над Силами оборони, котрі делегація країни-агресора використовує під час переговорів у Стамбулі, зазначив аналітик Лакійчук.
"Завтра Мединський буде розказувати про неймовірну перевагу російської армії над нашими силами. Вони щодня лупашать нас ракетами і шахедами, щоб підтвердити це і продемонструвати і нам, і західним партнерам, що Росія готується обвалити фронт. Але так не буде", – вважає він.
- Вдень 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співбесідник LIGA.net у спецслужбі. За його словами, по російських літаках били за допомогою FPV-безпілотників, запущених із фур (ознайомитися з фото, відео і деталями можна тут).
- Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 та надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Важливим є те, що Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.
- Відстань від найвіддаленішого ураженого аеродрому "Бєлая" до України – понад 4300 кілометрів.
- Згодом СБУ заявила, що у результаті спецоперації уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.