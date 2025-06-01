Удар по російських аеродромах суттєво покращує позиції України у Стамбулі – аналітики

Володимир Мединський (Ілюстративне фото: EPA)

Удар по стратегічних аеродромах Росії суттєво покращує позиції України на майбутніх перемовинах у Стамбулі 2 червня. Про це LIGA.net розповіли генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун та керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук для великого тексту про нову спецоперацію СБУ "Павутина".

Ягун заявив, що нова атака – це один із тих козирів Україні, відсутністю яких дорікали Сполучені Штати: "У Росії не найбільш радужні перспективи. Так, вони можуть тиснути нас на деяких напрямках. Але тактики України – вони набагато ефективніші проти ворога, ніж вони собі це уявляють".

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Спецоперація СБУ нівелює аргументи російської сторони про "неймовірну перевагу" армії окупантів над Силами оборони, котрі делегація країни-агресора використовує під час переговорів у Стамбулі, зазначив аналітик Лакійчук.

"Завтра Мединський буде розказувати про неймовірну перевагу російської армії над нашими силами. Вони щодня лупашать нас ракетами і шахедами, щоб підтвердити це і продемонструвати і нам, і західним партнерам, що Росія готується обвалити фронт. Але так не буде", – вважає він.