"Орієнтовно, $7 млрд". СБУ заявила, що удари по аеродромах РФ уразили 34% стратегічних ракетоносіїв
У результаті спецоперації Служби безпеки України "Павутина" уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд. Про це повідомили у спецслужбі.
"$7 млрд США. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина". Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ (Співрозмовник LIGA.net у спецслужбі повідомляв, що вдалося уразити 41 літак стратегічної авіації Росії)", – йдеться у публікації.
Про деталі спецоперації СБУ обіцяє розповісти згодом.
Це перше офіційне повідомлення спецслужби щодо операції, раніше інформація про неї анонімно надавалась медіа, зокрема й LIGA.net.
- Вдень 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співбесідник LIGA.net у спецслужбі. За його словами, по російських літаках били за допомогою FPV-безпілотників, запущених із фур (ознайомитися з фото, відео і деталями можна тут).
- Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 та надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Важливим є те, що Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.
- Відстань від найвіддаленішого ураженого аеродрому "Бєлая" до України – понад 4300 кілометрів.