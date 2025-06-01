"Орієнтовно, $7 млрд". СБУ заявила, що удари по аеродромах РФ уразили 34% стратегічних ракетоносіїв

Російський Ту-22М3 (Ілюстративний скриншот із відео)

У результаті спецоперації Служби безпеки України "Павутина" уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд. Про це повідомили у спецслужбі.

"$7 млрд США. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина". Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ (Співрозмовник LIGA.net у спецслужбі повідомляв, що вдалося уразити 41 літак стратегічної авіації Росії)", – йдеться у публікації.

Про деталі спецоперації СБУ обіцяє розповісти згодом.

Це перше офіційне повідомлення спецслужби щодо операції, раніше інформація про неї анонімно надавалась медіа, зокрема й LIGA.net.

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Вдень 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співбесідник LIGA.net у спецслужбі. За його словами, по російських літаках били за допомогою FPV-безпілотників, запущених із фур (ознайомитися з фото, відео і деталями можна тут).

у спецслужбі. За його словами, по російських літаках били за допомогою FPV-безпілотників, запущених із фур (ознайомитися з фото, відео і деталями можна тут). Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 та надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Важливим є те, що Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.

Відстань від найвіддаленішого ураженого аеродрому "Бєлая" до України – понад 4300 кілометрів.