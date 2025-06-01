Російські стратегічні аеродроми уразили FPV-дронами, запущеними з фур – джерело

Аеродроми російської стратегічної авіації були уражені Службою безпеки України за допомогою FPV-безпілотників, запущених з фур. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.

За його словами, спецоперацію "Павутина" СБУ готувала півтора роки - завдяки ній вдалося уразити 41 літак стратегічної авіації Росії.

Контролював хід операції особисто президент Володимир Зеленський, а реалізовував задум глава СБУ Василь Малюк та колектив спецслужби, пояснив співрозмовець.

Він зазначив, що ця операція була надскладною з логістичної точки зору: спочатку СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом - мобільні дерев'яні будиночки.

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