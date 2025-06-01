Удар по российским аэродромам существенно улучшает позиции Украины в Стамбуле – аналитики

Владимир Мединский (Иллюстративное фото: EPA)

Удар по стратегическим аэродромам России существенно улучшает позицию Украины на предстоящих переговорах в Стамбуле 2 июня. Об этом LIGA.net рассказали генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун и руководитель проектов безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук для большого текста о новой спецоперации СБУ "Паутина".

Ягун заявил, что новая атака – это один из тех козырей Украины, отсутствием которых упрекали Соединенные Штаты: "В России не самые радужные перспективы. Да, они могут давить нас на некоторых направлениях. Но тактики Украины – они гораздо эффективнее против врага, чем они себе это представляют".

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Спецоперация СБУ нивелирует аргументы российской стороны о "невероятном превосходстве" армии оккупантов над Силами обороны, которые делегация страны-агрессора использует при переговорах в Стамбуле, отметил аналитик Лакийчук.

"Завтра Мединский будет рассказывать о невероятном превосходстве российской армии над нашими силами. Они ежедневно лупят нас ракетами и шахедами, чтобы подтвердить это и продемонстрировать и нам, и западным партнерам, что Россия готовится обрушить фронт. Но так не будет", – считает он.