Удар по российским аэродромам существенно улучшает позиции Украины в Стамбуле – аналитики
Удар по стратегическим аэродромам России существенно улучшает позицию Украины на предстоящих переговорах в Стамбуле 2 июня. Об этом LIGA.net рассказали генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун и руководитель проектов безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук для большого текста о новой спецоперации СБУ "Паутина".
Ягун заявил, что новая атака – это один из тех козырей Украины, отсутствием которых упрекали Соединенные Штаты: "В России не самые радужные перспективы. Да, они могут давить нас на некоторых направлениях. Но тактики Украины – они гораздо эффективнее против врага, чем они себе это представляют".
Спецоперация СБУ нивелирует аргументы российской стороны о "невероятном превосходстве" армии оккупантов над Силами обороны, которые делегация страны-агрессора использует при переговорах в Стамбуле, отметил аналитик Лакийчук.
"Завтра Мединский будет рассказывать о невероятном превосходстве российской армии над нашими силами. Они ежедневно лупят нас ракетами и шахедами, чтобы подтвердить это и продемонстрировать и нам, и западным партнерам, что Россия готовится обрушить фронт. Но так не будет", – считает он.
- Днем 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе. По его словам, по российским самолетам били с помощью FPV-беспилотников, запущенных с фур (знакомиться с фото, видео и деталями можно здесь).
- Среди воздушных судов, потерпевших поражение – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Важно то, что Россия сейчас не способна производить такие самолеты.
- Расстояние от самого отдаленного пораженного аэродрома "Белая" до Украины – более 4300 километров.
- Впоследствии СБУ заявила, что в результате спецоперации поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.