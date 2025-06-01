Зеленський про операцію СБУ: Україна знала про підготовку масованої атаки РФ, не ігноруйте тривоги
Україна мала дані розвідки, що Росія готує черговий масований удар, ще до початку операції "Павутина" з ураження стратегічних аеродромів РФ, повідомив Володимир Зеленський. У своєму вечірньому зверненні глава держави закликав українців реагувати на повітряні тривоги.
"Ще до початку здійснення цієї операції в нас були дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару. І це дуже важливо для всіх наших людей – не ігнорувати повітряних тривог. У ніч на сьогодні було майже 500 російських дронів, ударних дронів. Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували "калібри" з морських носіїв", – розповів президент.
За словами Зеленського, Україна розуміє, з ким має справу, та захищатиметься усіма доступними їй методами.
"Ми жодної секунди не хотіли цієї війни. Ми пропонували росіянам припинення вогню. Ще з 11 березня на столі – американська пропозиція повного, безумовного припинення вогню. Саме росіяни забажали продовжувати війну навіть у таких умовах, коли увесь світ вимагає зупинити вбивства", – наголосив глава держави.
Президент акцентував, що необхідний тиск на Москву, який "має повернути її до реальності" – тиск санкцій, українських сил та дипломатії.
"Все має працювати разом", – підсумував Зеленський.
- Вдень 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співбесідник LIGA.net у спецслужбі. За його словами, по російських літаках били за допомогою FPV-безпілотників, запущених із фур (ознайомитися з фото, відео і деталями можна тут).
- Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 та надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Важливим є те, що Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.
- Відстань від найвіддаленішого ураженого аеродрому "Бєлая" до України – понад 4300 кілометрів.
- Згодом СБУ заявила, що у результаті спецоперації уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Зеленський повідомив, що це найбільш далекобійна операція України, й що "офіс" з її здійснення знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ в одній із російських областей.