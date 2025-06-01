Зеленський про операцію СБУ: Україна знала про підготовку масованої атаки РФ, не ігноруйте тривоги

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна мала дані розвідки, що Росія готує черговий масований удар, ще до початку операції "Павутина" з ураження стратегічних аеродромів РФ, повідомив Володимир Зеленський. У своєму вечірньому зверненні глава держави закликав українців реагувати на повітряні тривоги.

"Ще до початку здійснення цієї операції в нас були дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару. І це дуже важливо для всіх наших людей – не ігнорувати повітряних тривог. У ніч на сьогодні було майже 500 російських дронів, ударних дронів. Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували "калібри" з морських носіїв", – розповів президент.

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За словами Зеленського, Україна розуміє, з ким має справу, та захищатиметься усіма доступними їй методами.

"Ми жодної секунди не хотіли цієї війни. Ми пропонували росіянам припинення вогню. Ще з 11 березня на столі – американська пропозиція повного, безумовного припинення вогню. Саме росіяни забажали продовжувати війну навіть у таких умовах, коли увесь світ вимагає зупинити вбивства", – наголосив глава держави.

Президент акцентував, що необхідний тиск на Москву, який "має повернути її до реальності" – тиск санкцій, українських сил та дипломатії.

"Все має працювати разом", – підсумував Зеленський.

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