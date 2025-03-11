Україна та США закінчили перемовини у Джидді: про що домовилися

Переговори у Саудівській Аравії (Фото: ОП)

Україна та Сполучені Штати представлять спільну заяву за підсумками переговорів, що відбулися 11 березня в Саудівській Аравії. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням. Згодом Офіс президента оприлюднив заяву.

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Вони розповіли, що переговори між делегаціями України та США вже завершилися. Офіційно про завершення переговорів не повідомлялося.

"Пізніше обидві сторони представлять спільну заяву, в якій підсумують день дискусій, що мали розгорнутися навколо пропозиції України щодо часткового припинення вогню у війні з Росією, а також передбачуваної угоди з США щодо мінеральних ресурсів України", – йдеться у матеріалі.

Продовження переговорів 12 березня не планується, пише FT.

ДОПОВНЕНО О 20:06. У заяві йдеться, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання РФ. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Москви є ключем до досягнення миру.

США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють допомогу Україні.

Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.

Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. США зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії.

Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.

Також у заяві йдеться про домовленість якнайшвидше укласти угоду щодо розробки критичних мінеральних ресурсів України для зміцнення її економіки та гарантування довгострокового процвітання й безпеки.