Україна та США закінчили перемовини у Джидді: про що домовилися

Україна та США закінчили перемовини у Джидді: про що домовилисядоповнено
Україна та Сполучені Штати представлять спільну заяву за підсумками переговорів, що відбулися 11 березня в Саудівській Аравії. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням. Згодом Офіс президента оприлюднив заяву.
Вони розповіли, що переговори між делегаціями України та США вже завершилися. Офіційно про завершення переговорів не повідомлялося.
"Пізніше обидві сторони представлять спільну заяву, в якій підсумують день дискусій, що мали розгорнутися навколо пропозиції України щодо часткового припинення вогню у війні з Росією, а також передбачуваної угоди з США щодо мінеральних ресурсів України", – йдеться у матеріалі.
Продовження переговорів 12 березня не планується, пише FT.
ДОПОВНЕНО О 20:06. У заяві йдеться, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання РФ. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Москви є ключем до досягнення миру.
США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють допомогу Україні.
Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.
Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. США зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії.
Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.
Також у заяві йдеться про домовленість якнайшвидше укласти угоду щодо розробки критичних мінеральних ресурсів України для зміцнення її економіки та гарантування довгострокового процвітання й безпеки.
- Зустріч української й американської делегацій розпочалася 11 березня об 11:00 у Джидді.
- Під час паузи між першим і другим туром переговорів представники США заявили, що діалог просувається і сторони "рухаються до мети".