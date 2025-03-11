У Саудівській Аравії розпочинаються переговори команд України та США – відео
У Саудівській Аравії розпочинаються переговори української й американської делегацій. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.
У переговорах з українського боку братимуть участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник глави ОП Павло Паліса.
З американської сторони – державний секретар США Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц.
- 10 березня 2025 року президент Зеленський із командою прибули до Саудівської Аравії. Глава держави вже повідомив про "хорошу" зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.
- Волтц повідомив, що на зустрічі мають обговорюватися припинення вогню та встановлення миру. Речник українського МЗС зауважував, що на зустрічі у Саудівській Аравії не передбачено присутність росіян.