В Саудовской Аравии начинаются переговоры команд Украины и США – видео

Ранее глава ОП Ермак очертил, что на встрече с американцами Украина будет продвигать защиту украинских интересов и "четкое видение завершения войны"

Украинская делегация (Скриншот из видео МИД)

В Саудовской Аравии начинаются переговоры украинской и американской делегаций. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

В переговорах с украинской стороны примут участие глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы ОП Павел Палиса.

С американской стороны – государственный секретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

10 марта 2025 года президент Зеленский с командой прибыли в Саудовскую Аравию. Глава государства уже сообщил о "хорошей" встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Уолтц сообщил, что на встрече должны обсуждаться прекращение огня и установление мира. Представитель украинского МИД замечал, что на встрече в Саудовской Аравии не предусмотрено присутствие россиян.