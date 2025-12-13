Мирный план Трампа. Аналитики объяснили, что не так с идеей поделить электричество с Запорожской АЭС

Эксперты, с которыми пообщалась LIGA.net, категорически отвергают вариант с разделением электричества с ЗАЭС между Киевом и Москвой

Запорожская АЭС (Фото: Facebook станции)

Идея из мирного плана США о равном распределении энергии с временно оккупированной Запорожской атомной электростанции между Украиной и Россией имеет как технологические, так и проблемы безопасности. Об этом заявили профильные аналитики, с которыми LIGA.net пообщалась для текста по поводу соответствующего положения американского документа.

Эти эксперты категорически отвергают идею разделения электроэнергии ЗАЭС в формате "50/50".

"Невозможно разделить энергоснабжение между украинской и российской системами сейчас. Обе имеют разный уровень технологической готовности и управленческие практики", – рассказал ведущий специалист по радиационной защите и ядерный эксперт организации Greenpeace Ян Ванде Путте.

По его словам, это является вопросом не только энергетики, но и безопасности и контроля.

Он же отметил, что современная система контроля на ЗАЭС – это украинская технология, созданная после 1991 года.

"Россияне не знают, как с этим работать. Кроме того, многие квалифицированные работники покинули станцию. Сейчас там работают в лучшем случае 4000–5000 человек, тогда как раньше было более 10 000", – отметил он.

Советник по ядерной энергетике международного экологического объединения Bellona Дмитрий Горчаков и его коллега Александр Никитин отметили LIGA.net, что Украина синхронизирована с европейской электросетью, а Россия работает отдельно от нее.

Если произойдет сценарий с распределением энергии "50/50", то непременно возникнут серьезные вопросы к управлению: кто будет давать критически важные операционные команды на месте и как будут координироваться решения для различных частей ЗАЭС, пояснили аналитики.

И более того, они утверждают, что украинский персонал все чаще отказывается даже общаться на русском, а оккупанты не знают украинского, что затрудняет коммуникацию.

Аналитик Фонда Джеймстауна Максим Безносюк также отметил LIGA.net, что модель с распределением энергии "50 на 50" действительно не является реалистичной.

По его словам, это легитимизирует захват ядерного объекта и создает опасную ситуацию. Он отметил, что если Киев позволит Москве контролировать часть своей энергетической инфраструктуры, то "вся страна окажется под угрозой".

"Это не только об энергетике, но и о независимости и суверенитете", – отметил Безсонюк.