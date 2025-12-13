Мирний план Трампа. Аналітики пояснили, що не так з ідеєю поділити електроенергію з Запорізької АЕС

Експерти, з якими поспілкувалась LIGA.net, категорично відкидають варіант з поділом електроенергії з ЗАЕС між Києвом та Москвою

Запорізька АЕС (Фото: Facebook станції)

Ідея з мирного плану США про рівний розподіл енергії з тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції між Україною та Росією має як технологічні, так і безпекові проблеми. Про це заявили профільні аналітики, з якими LIGA.net поспілкувалась для тексту про відповідне положення американського документа.

Ці експерти категорично відкидають ідею поділу електроенергії ЗАЕС у форматі "50/50".

"Неможливо розділити енергопостачання між українською та російською системами зараз. Обидві мають різний рівень технологічної готовності та управлінські практики", – розповів провідний спеціаліст з радіаційного захисту та ядерний експерт організації Greenpeace Ян Ванде Путте.

За його словами, це є питанням не тільки енергетики, але й безпеки та контролю.

Він також зазначив, що сучасна система контролю на ЗАЕС – це українська технологія, створена після 1991 року.

"Росіяни не знають, як з цим працювати. Крім того, багато кваліфікованих працівників покинули станцію. Зараз там працюють у кращому разі 4000–5000 людей, тоді як раніше було понад 10 000", – зауважив він.

Радник з ядерної енергетики міжнародного екологічного об'єднання Bellona Дмитро Горчаков та його колега Олександр Нікітін зауважили LIGA.net, що Україна синхронізована з європейською електромережею, а Росія працює окремо від неї.

Якщо відбудеться сценарій з розподілом енергії "50/50", то неодмінно виникнуть серйозні питання до управління: хто даватиме критично важливі операційні команди на місці і як координуватимуться рішення для різних частин ЗАЕС, пояснили аналітики.

І щобільше, вони стверджують, що український персонал дедалі частіше відмовляється навіть спілкуватися російською, а окупанти не знають української, що ускладнює комунікацію.

Аналітик Фонду Джеймстауна Максим Безносюк також наголосив LIGA.net, що модель з розподілом енергії "50 на 50" справді не є реалістичною.

За його словами, це легітимізує захоплення ядерного об'єкта й створює небезпечну ситуацію. Він зауважив, що якщо Київ дозволить Москві контролювати частину своєї енергетичної інфраструктури, то "вся країна опиниться під загрозою".

"Це не лише про енергетику, а й про незалежність та суверенітет", – зауважив Безсонюк.