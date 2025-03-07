Трамп попросил Уолтца объяснить медиа, что сейчас происходит в вопросе Украины и России

Советник президента США по нацбезопасности заявил, что Вашингтон надеется "вернуть все на свои места", имея в виду отношения с Украиной

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп попросил своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца объяснить журналистам в Овальном кабинете, что сейчас происходит в вопросе российско-украинской войны.

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"Президент был четким с обеими сторонами: они должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Оба лидера [Владимир Зеленский и Владимир Путин] сами признавали, что президент Трамп может сделать это, остановить войну. У нас были предварительные договоренности с россиянами. У украины была прекрасная возможность связать наши экономики путем заключения соглашения о редкоземельных металлах, но, к сожалению, не все так хорошо сложилось", – ответил Уолтц.

В то же время он подчеркнул, что Вашингтон надеется "вернуть все на свои места", говоря о встрече делегаций Украины и США в Саудовской Аравии на следующей неделе.

По словам Уолтца, с американской стороны участие примут он сам и госсекретарь Марко Рубио.

"Обсудим эти моменты, прекращение огня и установление мира", – подытожил он.