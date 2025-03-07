Трамп попросил Уолтца объяснить медиа, что сейчас происходит в вопросе Украины и России
Президент США Дональд Трамп попросил своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца объяснить журналистам в Овальном кабинете, что сейчас происходит в вопросе российско-украинской войны.
"Президент был четким с обеими сторонами: они должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Оба лидера [Владимир Зеленский и Владимир Путин] сами признавали, что президент Трамп может сделать это, остановить войну. У нас были предварительные договоренности с россиянами. У украины была прекрасная возможность связать наши экономики путем заключения соглашения о редкоземельных металлах, но, к сожалению, не все так хорошо сложилось", – ответил Уолтц.
В то же время он подчеркнул, что Вашингтон надеется "вернуть все на свои места", говоря о встрече делегаций Украины и США в Саудовской Аравии на следующей неделе.
По словам Уолтца, с американской стороны участие примут он сам и госсекретарь Марко Рубио.
"Обсудим эти моменты, прекращение огня и установление мира", – подытожил он.
- 4 марта 2025 года Зеленский заявил, что встреча с лидером США Трампом в Овальном кабинете прошла не так, как планировалось. Он поблагодарил США и лично президента за помощь Украине и подчеркнул, что наша страна не желает бесконечной войны.
- 5 марта глава ОП Ермак после разговора с советником Трампа Уолтцом заявил, что Украина и США договорились о встрече команд в ближайшее время.
- 6 марта Зеленский сообщил, что Украина и США возобновили работу.
- Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило, что примет встречу делегаций Украины и США в городе Джидда на следующей неделе.