Украина и США договорились о встрече команд в ближайшее время – Ермак
Украина и Соединенные Штаты договорились о встрече команд в ближайшее время. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак по результатам телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Майклом Уолтцем.
Глава ОП рассказал, что они обсудили с Уолтцем дальнейшие шаги на пути к справедливому и продолжительному миру.
"Также обменялись мнениями относительно безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами", — написал Ермак.
Он добавил, что договорились с Уолтцем о встрече команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы.
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил телефонный разговор.
"Все видят, насколько быстро развиваются дипломатические события. Сегодня наши команды, Украины и Соединенных Штатов, начали работать над встречей", — сказал глава государства, добавив, что "есть положительное движение".
"Надеемся на первые результаты на следующей неделе", — подчеркнул Зеленский.
- 28 февраля 2025 года Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между ним, Трампом и Вэнсом произошел спор, это транслировалось в прямом эфире.
- После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом без подписания соглашения о полезных ископаемых.
- Впоследствии Рубио сообщил, что Штаты будут готовы возобновить взаимодействие с украинскими властями, когда те "будут готовы заключить мир".