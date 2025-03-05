Украина и США договорились о встрече команд в ближайшее время – Ермак

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Украина и Соединенные Штаты договорились о встрече команд в ближайшее время. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак по результатам телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Майклом Уолтцем.

Глава ОП рассказал, что они обсудили с Уолтцем дальнейшие шаги на пути к справедливому и продолжительному миру.

"Также обменялись мнениями относительно безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами", — написал Ермак.

Он добавил, что договорились с Уолтцем о встрече команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы.

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил телефонный разговор.

"Все видят, насколько быстро развиваются дипломатические события. Сегодня наши команды, Украины и Соединенных Штатов, начали работать над встречей", — сказал глава государства, добавив, что "есть положительное движение".

"Надеемся на первые результаты на следующей неделе", — подчеркнул Зеленский.