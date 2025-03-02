У Трампа ответили, когда США будут готовы возобновить взаимодействие с Украиной

Ранее президент США заявлял, что Зеленский "может вернуться, когда будет готов к миру"

Марко Рубио (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США будут готовы возобновить взаимодействие с украинскими властями, когда та "будет готова заключить мир". Об этом чиновник рассказал в интервью телеканалу ABC News.

Рубио напомнил о публикации Дональда Трампа после спора с Владимиром Зеленским, в котором лидер США заявил, что украинский президент "может вернуться, когда будет готов к миру".

"Он [Трамп] пытается всадить Россию за стол переговоров, чтобы увидеть, есть ли способ покончить с этим конфликтом. Это его цель... И, вы знаете, надеюсь, мы дойдем до точки, когда это станет возможным", – рассказал госсекретарь.

Он сообщил, что у него не было контактов с Зеленским, начиная с 28 февраля, когда произошел спор в Белом доме. В то же время чиновник добавил, что США и Украина имели "многие контакты" в течение 10 дней до этого: Зеленский встречался с министром финансов, госсекретарем и вице-президентом США перед приглашением в Вашингтон.

"Я несколько раз говорил с министром иностранных дел [Украина Андреем Сибигой]. С тех пор [с 28 февраля] – нет. И мы увидим, что будет дальше", – отметил Рубио.