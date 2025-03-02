Украине важно усиливать позиции во взаимодействии с Европой и США – Зеленский в Лондоне

Владимир Зеленский и Джорджа Мэлони (Скриншот из видео)

Для Украины важно сохранять единство вокруг себя и усиливать свои позиции во взаимодействии с союзниками – странами Европы и США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи с итальянской премьер-министром Джорджей Мелони в Лондоне.

Политики встретились для разработки совместного плана действий по завершению войны справедливым и устойчивым миром.

"Никто не заинтересован в продолжении и быстром возвращении войны, кроме Путина, поэтому важно сохранять единство вокруг Украины и усиливать позиции нашего государства во взаимодействии с союзниками – странами Европы и США", – подчеркнул украинский лидер.

Он подчеркнул, что Украине нужен мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности.

Зеленский поблагодарил Италию за постоянную поддержку и партнерство в приближении мира.

Накануне, во время встречи с британским премьером Киром Стармером, Мелони заявила, что Соединенное Королевство и Италия могут сыграть ключевую роль в "наведении мостов" среди партнеров. Она отметила, что "очень важно" избежать риска раскола на Западе, передавало BBC.

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Мелони поддерживает хорошие отношения с Трампом и США. В частности, она посещала инаугурацию лидера Штатов по его приглашению.

В воскресенье, 2 марта, премьер Британии Стармер проводит саммит по обороне и безопасности, в котором принимают участие лидеры более 10 государств, а также представители НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.

Президент Литвы после разговора со Стармером заявил, что США и Украине следует вернуться за стол переговоров вместе с европейцами.